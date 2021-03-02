23 ألفا في كوريا الجنوبية تلقوا لقاح كورونا

أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، جيونغ سيه-جيون، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي لمن تلقوا لقاح كورونا في الأيام الأربعة الماضية بلغ 23،086 شخصا، مضيفا أن نسبة المشاركة في التطعيم كانت عالية.ونقلت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" عن جيون قوله إن الحكومة الكورية الجنوبية تسرع من وتيرة برنامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، محذرا من الأخبار الكاذبة حول اللقاح.وأكد أن عدد البلاغات عن ظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا، وصل إلى 156 بلاغا حتى الآن، غير أن الجميع ظهرت عليهم تفاعلات خفيفة للقاحات، ويمكن التعافي منها بسرعة، مما يثبت عدم وجود مشكلة في سلامة اللقاح.وأشار جيونغ إلى أن الشائعات والأخبار الكاذبة حول اللقاح تنتشر عبر الإنترنت، مما يثير عدم الثقة والقلق.