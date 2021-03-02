بعد تصدرها جوجل.. ميار شريف تستعد لبطولة دبي للتنس

تصدرت ميار شريف، بطلة التنس، تريند جوجل بعدما ودعت بطولة قطر المفتوحة عقب خسارتها من اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين دون رد 60، 63 في الدور الرئيسي للبطولة، وتستعد للمشاركة فى بطولة دبى التى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 14 مارس الجارى، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها:-من مواليد القاهرة 5 مايو عام 1996.- لاعبة تنس.-حصلت على أعلى معدل في تصنيفات رابطة اللاعبات المحترفات.- تخرجت في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق عام 2014.- لديها 3 شقيقات هن رنا وداليا وروان.-بدأت ممارسة التنس في سن الخامسة.-تفجرت موهبة "ميار" ونجحت في دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم بسن الـ 16.-لعبت مباراتها الأولى أمام التشيكية كارولينا بليتشكوفا، المصنفة الرابعة عالميا، في حين أن تصنيفها هو 171 عالميا.- تأهلت إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.- أول مصرية تتأهل إلى الجدول الرئيسي لبطولة جراند سلام برصيد 3 انتصارات متتالية.-في أثناء دراستها الجامعية حازت الكثير من الجوائز والبطولات على الصعيد الفردي.-اختيرت لاعبة العام أكثر من مرة، أبرزها عام 2018،في مؤتمر الساحل الغربي.