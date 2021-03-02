حبس عاطلين سرقا 24 ألف جنيه من 4 شقق في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة المساكن بمنطقة القطامية، وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "هـ. م"، "و. ع"، عاطلين، كوَّنا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب بمنطقة القطامية، وأقر المتهمان بسرقتهم لأربعة شقق سكنية بذات المنطقة، وتمكنوا من سرقة مبالغ ومصوغات تقدر بـ24 ألف جنيه.وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.