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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا: إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية بالجامعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:49 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية بالجامعة لإعداد الدراسات العلمية والأبحاث والخطط والبرامج والدراسات الاستراتيجية المستقلية اللازمة لحل المشاكل الفنية والاجتماعية، وفق منظور علمى ومساعدة متخذ القرار.

وأوضح زكي، أن المركز الجديد ستساهم دراساته فى خدمة محافظة الغربية بدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بالدراسات والتخطيط ووضع الخطط تحسبًا للمستقبل لتحقيق الأهداف بأقل التكاليف.

وأكد رئيس جاكعة طنطا أهمية دور مراكز الدراسات الاستراتيجية في نشر الوعي بين الأفراد وتعزيزه وأهم دور التخطيط الاستراتيجي وتأثيره على صانعي القرار وتحديد الأولويات، لافتًا إلى أن المركز الجديد سيقوم بإجراء دراسات تحليلية واقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالاعتماد على دراسات وبيانات موثوقة تساهم فى التوصل لحلول عملية للمشكلات.

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