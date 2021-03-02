رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد اعمال انشاء مقر تخريد السيارات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مقر «تخريد» السيارات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:48 ص
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مقر «تخريد السيارات» التي مر عليها أكثر من ٢٠ عامًا وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء أعمال تخريد السيارات التي مر عليها 20 عامًا عاما بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت المحافظ، إلى أن بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات» التي مر عليها أكثر من 20ًا عاما، لافتًا أن المحافظة بدأت بالفعل فى تخصيص مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها فى المكان المخصص لها، بجراج حي المناخ وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظة

وقدم محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، للموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة إعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

الصور

image description

12 ندوة تتناول قضية «الثأر» وأبعادها الاجتماعية والأمنية بـ«ثقافة أسيوط»

image description

محافظ أسيوط يعتمد لوائح تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

image description

«تعليم دمياط»: 99.9% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

image description

طلاب الثانوية بأسيوط: نظام الامتحان بـ«التابلت» أكثر سهولة من القديم

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة