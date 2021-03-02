محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مقر «تخريد» السيارات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مقر «تخريد السيارات» التي مر عليها أكثر من ٢٠ عامًا وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء أعمال تخريد السيارات التي مر عليها 20 عامًا عاما بجميع محافظات الجمهورية.ولفت المحافظ، إلى أن بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات» التي مر عليها أكثر من 20ًا عاما، لافتًا أن المحافظة بدأت بالفعل فى تخصيص مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها فى المكان المخصص لها، بجراج حي المناخ وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظةوقدم محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، للموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة إعفاءً جزئيًا من الضرائب الجمركية.