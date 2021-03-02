البرلمان الهولندي يدين حملة قمع للحكومة التركية ضد حزب الشعوب

أدان البرلمان الهولندي حملة القمع والضغط الممارس من قبل الحكومة التركية ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك اعتقال أعضاء وإداريي الحزب.ووضعت البرلمانية في الحزب الاشتراكي في البرلمان الهولندي، سادت كارابولوت، قضية ضغوطات النظام التركي على حزب الشعوب الديمقراطي على جدول أعمال البرلمان، وفقا لوكالة شرق الفرات.وندد البرلمان خلال النقاشات حول هذه القضية، بضغوطات الحكومة التركية الممارسة على الشعوب الديمقراطي.وأفاد البرلمان بأن اعتقال نواب وإداري الشعوب الديمقراطي يشكل عقبة كبيرة أمام الديمقراطية.وقال النواب الهولنديون، إن الضغط والاعتقالات التي يتعرض لها نواب حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا قد تمنع المعارضة من تنفيذ مهمتها في إرساء الديمقراطية.ولفت النواب إلى أن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش لم يتم إطلاق سراحه وفقا لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.ودعا البرلمان الهولندي إلى بذل جهود على مستوى الاتحاد الأوروبي للإفراج عن السياسيين المعتقلين.