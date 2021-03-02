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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة في أسيوط بطاقة إنتاجية 330 طنًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لإنشاء 4 محطات وسيطة بمراكز المحافظة ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة ومدفن صحي ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ 4 محافظات من بينها أسيوط. 

واستعرض المحافظ، الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في تنفيذ المشروعات، حيث يجري العمل بالمحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والمحطة الوسيطة بمركز أبوتيج لافتًا إلى اتخاذ اجراءات الإسناد لمشروعي المحطة الوسيطة بمركز أبنوب والمحطة الوسيطة بمركز منفلوط وفي انتظار التصميمات من الجانب الالماني والتجهيز لوضع حجر الأساس لهما. 

كما استعرض مسئولي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة أهم المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة ومجهودات التخلص من المخلفات الصلبة والتوسع في إنشاء المحطات الوسيطة بالمراكز والموقف التنفيذى الحالي لإقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي للمخلفات فضلًا عن جهود وحملات التوعية وحملات النظافة والتجميل بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الأهلية فضلًا عن تفعيل فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة. 

وأوضح المحافظ إنه سيتم إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدانًا بطاقة إنتاجية 330 طنًا في اليوم، وذلك وفقًا لأحدث الاساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدانًا، معلنًا دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى انشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع وحملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فضلًا عن تدعيم القطاع بمعدات شفط وإزالة الأتربة من الشوارع لتحديث عمل المنظومة.‪ ‬

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