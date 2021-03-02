حيثيات حبس المتهمين في قضية منة عبد العزيز عامين

حصلت «الدستور» علي النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة «م. إ»، «ش. أ»، المتهمين في قضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز، بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه، وفي القضية التي حملت القضية رقم 1319 لسنة 2020، وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آ» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لمحكمة الجنايات.وشمل قرار النيابة العامة بإحالة 6 متهمين، أربعة ذكور وفتاتين، إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»، لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تمس بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.