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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تستعد لانطلاق خط غاز «السيل الشمالي- 2»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:45 ص
خط غاز السيل الشمالي
خط غاز السيل الشمالي
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قال أندريه كوبوليف، رئيس مجلس إدارة شركة "نفط غاز أوكرانيا"، اليوم الثلاثاء، إن سلطات أوكرانيا اتخذت الاستعدادات اللازمة، لتحمل تبعات تشغيل خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".

وأضاف كوبوليف: "إذا نظرنا إلى الأرقام هذا الصيف، فسنرى أنه بفضل مرافق التخزين تحت الأرضية في بلادنا وبفضل الاندماج الكامل في منظومة نقل الغاز الأوروبي، سيكون لدينا توازن في موارد الطاقة وسنحصل عليها بسعر عادل".

واعترف رئيس مجلس إدارة شركة " نفط غاز أوكرانيا" بأن بلاده تخاطر بفقدان عائدات ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها وفقدان أحد المكونات الأمنية، بسبب تشغيل "السيل الشمالي-2"، مؤكدا ـ في الوقت نفسه ـ أنه لن يكون هناك نقص في الغاز في البلاد.

وقال "نحن نتمتع بحماية نسبية في سوق الغاز، وحتى نعيد تصدير الغاز من منشآت التخزين تحت الأرض، ولكن في سوق الكهرباء، نعتمد الآن على الواردات من بيلاروس، إذا توقفت الإمدادات من هناك غدا، لسبب ما، فقد تواجه البلاد انقطاع التيار الكهربائي".

وكان وولفغانغ إيشينغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، قد صرح في وقت سابق، بأن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ستبقى بحاجة للغاز الروسي لفترة طويلة قادمة لذلك قد يتم إنجاز "السيل الشمالي-2" رغم معارضة واشنطن.

وأضاف أن مصير المشروع يتعلق بشروط منها على ألمانيا تقديم آلية للوقف الطارئ لعمل الخط، وإعطاء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الفرصة للتأثير على الموقف، ويمكن أن تعرض برلين على بروكسل وواشنطن "اتفاقية الطاقة الأوروبية الأطلسية"، والتي من شأنها أن تعني الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز تكامل سوق الغاز الأوروبية، وزيادة الدعم لأوكرانيا، يمكن أن تنضم موسكو إلى هذا الاتفاق، يمكن أن تربط ألمانيا، إنجاز هذا المشروع، بمطالب سياسية، من بينها ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وقضية أليكسي نافالني.

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