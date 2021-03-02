من الميلاد حتى الوفاة.. محطات في حياة زينات صدقي

◄ ميلادها



◄ حرمها والدها من الدراسة



◄ بدايتها الفنية



◄ أهم أعمالها



◄ مأساة زينات صدقي



◄ تكريم السادات لها



◄ وفاتها



في مثل هذا اليوم، رحلت عنا ملكة الكوميديا، في عصرها، زينات صدقي، والتي مازالت تمتع المشاهدين بأفلامها عندما يعرض لها أحد الأفلام.وتركت زينات صدقي بصمة مختلفة في الكوميديا، غير أي فنانة أخرى من جيلها، فهي موهوبة بالفطرة في الارتجال، ومرت بالعديد من المواقف في حياتها قبل الفن وبعده، ورغم كل ما قدمته، لم تجد من يساندها في عندما تعثرت في حياتها.محطات في حياة زينات صدقيولدت في حي الجمرك في مدينة الإسكندرية، ودرست في معهد "أنصار التمثيل والخيالة"الذي تأسس من قبل الفنان زكي طليمات في الإسكندرية.منعها والدها من إكمال دراستها وقام بتزويجها ولم يستمر الزواج لأكثر من عام.بدأت حياتها الفنية كمغنية في بعض الفرق الفنية، وشاهدها الفنان نجيب الريحاني وعرض عليها دورا في مسرحية له، وأطلق عليها اسم زينات حيث تسمت باسم صديقتها المقربة "خيرية صدقي"حين أخذت منها اسم صدقي، وكانت القاسم المشترك في دور سليطة اللسان أو الخادمة أو المرأة بنت البلد في عدد الأفلام المصرية.عملت مع معظم الممثلين الكبار في تلك الفترة منهم يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي، بل أن الأفلام التي شاركت في بطولتها تجاوزت 400 فيلم، بعد أن اكتسحت مجال الكوميديا النسائية، مع عدد قليل من نجمات السينما المصرية مثل ماري منيب ووداد حمدي في فترة ستينيات القرن العشرين.بدأ نجمها في الأفول وأدار لها زملاؤها ظهورهم فاضطرت لأن تبيع أثاث بيتها حتى تحصل على الطعام، ورغم أنها أضحكت الملايين لم تجد من يواسيها بكلمة طيبة، أو يمسح دموعها.ظلت في طي التجاهل، حتى كرمها أنور السادات في عيد الفن عام 1976.وفي عام 2009 جسدت الفنانة بدرية طلبة شخصيتها في مسلسل أبو ضحكة جنان عن حياة الفنان إسماعيل ياسين.أصيبت بماء على الرئة، وتوفيت في 2 مارس 1978 في القاهرة.