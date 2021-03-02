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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من الميلاد حتى الوفاة.. محطات في حياة زينات صدقي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:03 م
زينات صدقي
زينات صدقي
نرمين ضيف الله
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في مثل هذا اليوم، رحلت عنا ملكة الكوميديا، في عصرها، زينات صدقي، والتي مازالت تمتع المشاهدين بأفلامها عندما يعرض لها أحد الأفلام.

وتركت زينات صدقي بصمة مختلفة في الكوميديا، غير أي فنانة أخرى من جيلها، فهي موهوبة بالفطرة في الارتجال، ومرت بالعديد من المواقف في حياتها قبل الفن وبعده، ورغم كل ما قدمته، لم تجد من يساندها في عندما تعثرت في حياتها.

محطات في حياة زينات صدقي

◄ ميلادها
ولدت في حي الجمرك في مدينة الإسكندرية، ودرست في معهد "أنصار التمثيل والخيالة"الذي تأسس من قبل الفنان زكي طليمات في الإسكندرية.

◄ حرمها والدها من الدراسة
منعها والدها من إكمال دراستها وقام بتزويجها ولم يستمر الزواج لأكثر من عام.

◄ بدايتها الفنية
بدأت حياتها الفنية كمغنية في بعض الفرق الفنية، وشاهدها الفنان نجيب الريحاني وعرض عليها دورا في مسرحية له، وأطلق عليها اسم زينات حيث تسمت باسم صديقتها المقربة "خيرية صدقي"حين أخذت منها اسم صدقي، وكانت القاسم المشترك في دور سليطة اللسان أو الخادمة أو المرأة بنت البلد في عدد الأفلام المصرية.

◄ أهم أعمالها
عملت مع معظم الممثلين الكبار في تلك الفترة منهم يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي، بل أن الأفلام التي شاركت في بطولتها تجاوزت 400 فيلم، بعد أن اكتسحت مجال الكوميديا النسائية، مع عدد قليل من نجمات السينما المصرية مثل ماري منيب ووداد حمدي في فترة ستينيات القرن العشرين.

◄ مأساة زينات صدقي
بدأ نجمها في الأفول وأدار لها زملاؤها ظهورهم فاضطرت لأن تبيع أثاث بيتها حتى تحصل على الطعام، ورغم أنها أضحكت الملايين لم تجد من يواسيها بكلمة طيبة، أو يمسح دموعها.

◄ تكريم السادات لها
ظلت في طي التجاهل، حتى كرمها أنور السادات في عيد الفن عام 1976.
وفي عام 2009 جسدت الفنانة بدرية طلبة شخصيتها في مسلسل أبو ضحكة جنان عن حياة الفنان إسماعيل ياسين.

◄ وفاتها
أصيبت بماء على الرئة، وتوفيت في 2 مارس 1978 في القاهرة.

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