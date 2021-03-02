طالبات مدرسة لوران عن الامتحانات: «سهلة والسيستم موقعش» (فيديو)

من جهتها قالت مي حسن، أنها أدت اليوم امتحان الفلسفة والمنطق والذي كان في مستوى الطلاب، وأنها واستطاعت حل جميع الأسئلة في الوقت المحدد.

أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي، منذ قليل، اليوم الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشعبتين العلمي والأدبي بمدارس محافظة الإسكندرية، وشهدت مدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد كتات الثانوية بنات( لوران سابقا)، بمنطقة لوران بإدارة شرق التعليمية، فرحة بين الطالبات بعد انتهاء امتحانات اليوم.ورصدت «الدستور» اراء الطالبات عن سهولة وصعوبة الامتحان، والدخول على المنصة، اليوم، وقالت سارة علاء، إن امتحان مادة مادة الأحياء اليوم كان سهل في مستوى الجميع، فضلًا عن أن الوقت كافي لحل الامتحان، مشيرة إلى أن بعض الطالبات استغرقن بعض الوقت للدخول على المنصة بسبب شبكة الإنترنت، والبعض لجأ إلي باقات المشحونة على "التابلت".وخالفتها الرأي نسمة احمد، موضحة أن الامتحان لم يكن سهلا بل هناك بعض الصعوبة به مع قصر الوقت، ما جعل بعض الطالبات لم يستكملن الامتحان، مشيرة إلى أن اليوم كان افضل في الدخول على المنصة من اول يوم.