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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يكشف السبب وراء «عكارة» مياه الشرب بالعمرانية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:44 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
عبدالله هشام
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اهتمامه الشديد بمتابعة آليات تشغيل خط مياه جديد كأحد مصادر إمداد شبكات مياه الشرب لتحسين ضغوط مياه الشرب بمنطقة العمرانية، استعدادا لفصل الصيف القادم لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد قامت بأعمال تشغيل الخط لتجربته ومراجعه اتزان المياه بجميع أطراف الشبكة، الأمر الذي قد ينتج عنه بعض العكاره في المياه ما يستلزم استمراريه الضخ للمياه لحين الانتهاء من نسبه العكارة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة الانتهاء منها للتخفيف علي المواطنين.

ومن جانبها ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة فتح جميع الحنفيات بجميع العقارات والوحدات السكنية وخاصة الجراجات ومداخل العقارات.

وتتابع الشركة من خلال فرق الصيانة والمختصين بالمعامل هذه المشكلة على مدار الساعة لحين الانتهاء من حلها وعودة المياة بصورتها الطبيعية.

وستقوم الشركة بتوفير سيارة مياه شرب نقيه في جميع الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال على 125 الخط الساخن من تليفون أرضي لتلبيه أي احتياجات للمواطنين على الفور.

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