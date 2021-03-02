4624 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 4 آلاف و624 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت السلطات - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ780 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 736 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5 آلاف و779 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 729 حالة خطرة و234 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد- 19.وفي نفس السياق، يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به حيث في غضون أسبوعين، سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.