4624 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:44 ص
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سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 4 آلاف و624 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت السلطات - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ780 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 736 ألف حالة.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5 آلاف و779 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 729 حالة خطرة و234 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد- 19.
وفي نفس السياق، يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به حيث في غضون أسبوعين، سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.
وذكرت السلطات - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ780 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد على 736 ألف حالة.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5 آلاف و779 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 729 حالة خطرة و234 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد- 19.
وفي نفس السياق، يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به حيث في غضون أسبوعين، سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.