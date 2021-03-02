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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تنفي فصل الكهرباء بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون إنذار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:44 ص
الكهرباء
الكهرباء
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار، مُوضحةً أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بوجود لمبات إنذار تضئ للتنبيه قرب نفاد الرصيد، بالإضافة إلى قدرة المشترك على متابعة استهلاكه الأمر الذي يُمكّنه من التحكم في عملية شحن الرصيد، مُشيرةً إلى أن العداد مسبوق الدفع مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي حال نفاد الشحن خلال الأوقات من 5 مساءً حتى 10 صباحًا يوميًا، وكذلك الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتسنى للمستهلك إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين شحن كروت الكهرباء للعدادات مسبوقة الدفع من منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر التطبيقات على الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية الـ "NFC"، وقد تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية، الأمر الذي أسهم في القضاء على العديد من المشكلات التي كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن، وأبرزها مشكلات فواتير الكهرباء، كما ساعد على تحمل المستهلك قيمة الاستهلاك الفعلي فقط لاستهلاكه من الكهرباء، إلى جانب المساهمة في ترشيد الاستهلاك، حيث تمكن العدادات مسبوقة الدفع المستهلك من معرفة رصيده، ومن ثم يتمكن من خفض الاستهلاك.

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