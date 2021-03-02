مقتل عشرات الإرهابيين في عملية أمنية كبرى بكركوك

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الإرهابيين لقوا حتفهم خلال العملية الكبرى التي قامت بها قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك شمالي البلاد.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية - إن "القيادة العامة للقوات المسلحة تلقت معلومات تفصيلية عن مواقع الإرهابيين في كركوك من الاستخبارات العراقية"، لافتا إلى أن "قيادة العمليات المشتركة حولت هذه المعلومات إلى التحالف الدولي والذي قام بتوجيه طائراته بتنفيذ ثماني ضربات جوية".وأشار الخفاجي إلى أن "قوات على الأرض عاينت موقع الضربات وعثرت على جثث إرهابيين وبعض المضبوطات".