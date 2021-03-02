كرمها «السادات»..13 معلومة عن الراحلة زينات صدقي

تحل اليوم 2 مارس ذكري وفاة الفنانة الكوميدية زينات صدقي، صاحبه الافيهات التي ما زالت كلماتها باقية رغم مرور السنوات، تميزت بعفويتها، وكانت من أروع القامات في تاريخ السينما المصرية، "الدستور" ترصد معلومات مهمه عن النجمة القديرة:-ولدت في حي الجمرك بمدينة الإسكندرية.-درست في معهد أنصار التمثيل والخيالة الذي تأسس من قبل الفنان زكي طليمات.-منعها والدها من إتمام دراستها وتزويجها لكن الزيجة لم تستمر أكثر من عام.-بدأت حياتها الفنية كمغنية في بعض الفرق.-شاهدها الفنان نجيب الريحاني وعرض عليها دورا في مسرحية له.-أطلق عليها اسم زينات.-تسمت باسم صديقتها المقربة "خيرية صدقي" حين أخذت منها اسم صدقي.-عملت مع معظم الممثلين منهم يوسف وهبي، إسماعيل ياسين، شادية، عبد الحليم حافظ، أنور وجدي.- شاركت في بطولة أفلام تجاوزت الـ 400 عملا.-اكتسحت مجال الكوميديا النسائية، مع عدد قليل من "نجمات السينما المصرية" مثل ماري منيب ووداد حمدي في فترة ستينيات القرن العشرين.-مرت بحالة صعبه في حياتها، وأدار لها زملاؤها ظهورهم فاضطرت لتبيع أثاث منزلها.-كرمها السادات في عيد الفن عام 1976.-أصيبت بماء على الرئة، ولم تقدم طوال 6 أعوام إلا فيلما واحدا هو بنت اسمها محمود عام 1975.