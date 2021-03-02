«الفيدرالية الروسي» تدعو لقضاء الاجازات داخل البلاد بسبب كورونا

دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفينكو، المواطنين الروس للتخطيط لقضاء عطلاتهم الصيفية داخل البلاد هذا العام، مشيرة إلى أن السفر إلى أوروبا ودول أخرى سيظل صعبا بسبب الوضع مع فيروس كورونا المستجد.وقالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه "من الممكن والضروري بالتأكيد التخطيط لقضاء الإجازة في روسيا، ولا داعي للخوف من إغلاق بعض الحدود أو إلغاء بعض الرحلات"، مؤكدة أن الوضع هنا لا يعتمد على سلطات الاتحاد الروسي.وأضافت "ماتفينكو"، "مع زيادة تحسن الوضع مع الوباء، سنكون مستعدين لفتح الحركة الجوية في اتجاهات جديدة، موضحة أن قرار فتح الحدود هو قرار ثنائي ويعتمد على استعداد البلدان الأخرى لاستقبال المواطنين الروس".وكانت شركة الطيران الروسية (إيروفلوت) قد أعلنت - في وقت سابق - عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى عدة دول جديدة في إطار خطة فتح الحدود التدريجي بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا.