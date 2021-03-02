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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد لوائح تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:39 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللوائح المالية والإدارية لمشروعات كثيفة العمالة وبنية أساسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه، وفقًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والممول من الاتحاد الأوروبي عن طريق تنفيذ مشروعات بنية أساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التي تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية،

وجرى خلال لقاء جمع سعد مع المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمشروعات التي سيجري طرحها لتنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة منها مشروع رفع كفاءة وتبطين بعض الترع بمراكز أبنوب والبدارى وديروط ومراكز أسيوط بمبلغ 25 مليون جنيه، ومشروع رصف وتمهيد الطرق بتلك المراكز بتكلفة 14 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع توصيل مياه الشرب لبعض القرى وتطوير وصيانة 4 مدارس بمركزي أسيوط وديروط بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير حي غرب أسيوط بمبلغ 13 مليون جنيه، ويشمل تطوير ورفع كفاءة ورصف بعض شوارع الحي وتركيب الإنترلوك ببعض الشوارع الفرعية والضيقة بالحي. 

وأقال محافظ أسيوط، إن المشروعات والبرامج التي سيجري تنفيذها بالأماكن المستهدفة بالقرى والنجوع تهدف إلى إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية وأعمال التنمية المجتمعية، موجهًا جهاز تنمية المشروعات وهيئة الأبنية التعليمية بالعمل على تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الأمد وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم، فضلًا عن رفع الوعي بالمجتمعات المستهدفة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية، مؤكدًا على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.‪ ‬

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