رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 205 أسلحة نارية و251 قضية مخدرات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:37 ص
الأمن
الأمن
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 205 قطعة سلاح ناري، و251 قضية مخدرات، وتنفيذ 87545 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وذلك تزامنا مع شن وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

الصور

image description

12 ندوة تتناول قضية «الثأر» وأبعادها الاجتماعية والأمنية بـ«ثقافة أسيوط»

image description

محافظ أسيوط يعتمد لوائح تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

image description

«تعليم دمياط»: 99.9% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

image description

طلاب الثانوية بأسيوط: نظام الامتحان بـ«التابلت» أكثر سهولة من القديم

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة