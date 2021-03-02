الأمن العام يضبط 205 أسلحة نارية و251 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 205 قطعة سلاح ناري، و251 قضية مخدرات، وتنفيذ 87545 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وذلك تزامنا مع شن وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.