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محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أفغاني: لا يحق لطالبان وحدها التعامل مع انسحاب القوات الأجنبية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:37 ص
طالبان
طالبان
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قال مستشار الرئيس الأفغاني نذير أحمد زاي، بأن حركة طالبان وحدها لا تستطيع التعامل مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لأن حكومة كابول هي الطرف المخول له توقيع جميع الاتفاقيات الخارجية ويمكنه تقديم ضمانات ذات صلة.

وقال ستشار الرئيس الأفغاني حول المصالحة بين الأحزاب السياسية والقبائل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إن "بيان طالبان بشأن انسحاب القوات الأجنبية غير صحيح، لأن قرار سحب القوات الأجنبية يمكن أن يتم فقط بالاتفاق مع الحكومة الأفغانية، لدينا اتفاقيات أمنية واستراتيجية مع الولايات المتحدة ودول أخرى، لذا فإن الحكومة الأفغانية هي الوحيدة القادرة على تقديم ضمانات للأجانب، وسيتم التشاور مع الحكومة الأفغانية بشأن انسحاب القوات".

ويعتقد المسؤول الأفغاني بأن دولا أخرى، أدركت الآن أن حكومة كابول هي الطرف الوحيد الذي يمكنها التفاوض معه بشأن خطط الانسحاب والحصول على ضمانات في المقابل.

وكانت حركة طالبان قد أصدرت بيانًا نهائيًا أمس الأول يطلب من الولايات المتحدة سحب قواتها بحلول الأول من مايو المقبل، تماشيًا مع الاتفاق الذي وقعته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحذرت من عواقب عدم الامتثال.

وتراجع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الصفقة الموقعة مع طالبان حاليًا وتنظر واشنطن، على وجه الخصوص، فيما إذا كانت طالبان قد احترمت التزامها بالحد من العنف وقطع العلاقات مع المنظمات الإرهابية.

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