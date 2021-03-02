إيران: أي تحركات هدامة من أطراف الاتفاق النووي ستضر بالجهود الدبلوماسية

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن التوقيت الحالي غير مناسب لعقد اجتماع مع "4+1" بمشاركة الولايات المتحدة، لافتة إلى أن «أي تحركات هدامة من أطراف الاتفاق النووي، ستضر بالجهود الدبلوماسية».وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إنه «ليس أمام واشنطن من خيار سوى العودة إلى الاتفاق النووي بعد فشلت سياسة الضغوط القصوى»، موضحا أنه «لا حل للعودة إلى الاتفاق النووي سوى الدبلوماسية وإبداء حسن النوايا»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».وأضاف «ربيعي»، أن طهران مستعدة لدراسة أي مقترح منطقي للعودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أنه «قبل أي مفاوضات، ينبغي أن تتأكد طهران من تطبيق واشنطن للاتفاق النووي».وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تمتنع عن تطبيق القرار 2231، وإيران لا تزال بانتظار الخطوات العملية من إدارة الرئيس الأمركي، جو بايدن"، مشددا على أن "طهران سترد بالشكل المناسب، على أي قرار ضدها في ختام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".