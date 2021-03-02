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محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تدرس إدخال جواز سفر لقاح كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:36 ص
جواز سفر لقاح كورونا
جواز سفر لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستراجع إدخال نظام " جواز سفر لقاح كورونا " الذي تطبقه بعض الدول.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن المدير العام للحجر الصحي للمقر المركزي لتدابير الكوارث يون تيه- قوله إنه يجرى نقاش حاليا في البلاد حول هذه المسألة في الجهات المعنية، وعلى رأسها المقر المركزي للحجر الصحي ".

وأضاف أن هناك حاجة للنقاش بصورة مستفيضة حول التعامل مع الأجانب القادمين من الدول التي طبقت نظام إصدار جواز سفر لقاح كورونا؛ بعد أن بدأت التطعيم بلقاح كورونا مسبقا، من حيث كيفية تطبيق الحجر الصحي عليهم من ناحية عملية، موضحا أنه لا توجد معلومات كافية حول إمكانية انتقال العدوى من المصابين بدون أعراض مرضية حتى بعد تلقي لقاح كورونا، فعلينا والدول مراجعة دقيقة لهذه المسألة ".

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