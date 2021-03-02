رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:34 ص
انتظام سير الامتحانات
انتظام سير الامتحانات
إسلام أبوالمجد
طباعة
تفقد الدكتور أحمد محمد أبو طه، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، يرافقه الدكتور حمدي مصطفى، وكيل الكلية، بجولة تفقدية للجان الامتحانات بالكلية، ومتابعة انتظام العملية الامتحانية.

وتضمنت الجولة التأكيد على بعض الأمور جاء في مقدمتها التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازة الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، والاطمئنان على انتظام عمليات التعقيم، ووجود مسافات من التباعد الاجتماعي كافية بين كل طالب وزميله، بجانب تهيئة الجو المناسب للطلاب، كي يؤدوا الامتحان على أكمل وجه ممكن، مع التأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا.

وخلال الجولة حرص عميد الكلية على متابعة عملية الدخول لحرم الكلية، من خلال قياس درجات الحرارة قبل الدخول، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ونبه على جميع الأطباء الموجودين في الرعاية الطبية بالكلية بالمرور على اللجان، ومتابعة الطلاب تحسبًا لشكوى أحدهم من أعراض فيروس كورونا المستجد، أو أي مرض آخر، وتوفير العلاج اللازم لهم.

من جانبه وجه الدكتور حمدي مصطفى، وكيل الكلية، بضرورة التزام وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، طبقًا للجداول المعلنة بالكلية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف
انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

الصور

image description

12 ندوة تتناول قضية «الثأر» وأبعادها الاجتماعية والأمنية بـ«ثقافة أسيوط»

image description

محافظ أسيوط يعتمد لوائح تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

image description

«تعليم دمياط»: 99.9% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

image description

طلاب الثانوية بأسيوط: نظام الامتحان بـ«التابلت» أكثر سهولة من القديم

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة