انتظام سير الامتحانات في «شريعة وقانون» الأزهر بتفهنا الأشراف

تفقد الدكتور أحمد محمد أبو طه، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، يرافقه الدكتور حمدي مصطفى، وكيل الكلية، بجولة تفقدية للجان الامتحانات بالكلية، ومتابعة انتظام العملية الامتحانية.وتضمنت الجولة التأكيد على بعض الأمور جاء في مقدمتها التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازة الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، والاطمئنان على انتظام عمليات التعقيم، ووجود مسافات من التباعد الاجتماعي كافية بين كل طالب وزميله، بجانب تهيئة الجو المناسب للطلاب، كي يؤدوا الامتحان على أكمل وجه ممكن، مع التأكيد على حضور أستاذ مادة الامتحان للرد على استفسارات الطلاب في حدود المسموح به قانونًا.وخلال الجولة حرص عميد الكلية على متابعة عملية الدخول لحرم الكلية، من خلال قياس درجات الحرارة قبل الدخول، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، ونبه على جميع الأطباء الموجودين في الرعاية الطبية بالكلية بالمرور على اللجان، ومتابعة الطلاب تحسبًا لشكوى أحدهم من أعراض فيروس كورونا المستجد، أو أي مرض آخر، وتوفير العلاج اللازم لهم.من جانبه وجه الدكتور حمدي مصطفى، وكيل الكلية، بضرورة التزام وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، طبقًا للجداول المعلنة بالكلية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.