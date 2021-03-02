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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مدرسة الفرافرة الزراعية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:32 ص
مدرسة الفرافرة الزراعية
مدرسة الفرافرة الزراعية
محمد مهدي
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استأنف الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية لمتابعة منظومة العمل بإدارة الفرافرة التعليمية والتى بدأها أمس الإثنين بمرافقة أحمد حنفى مدير إدارة الفرافرة التعليمية، تحت رعاية الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد.

واستهل حسن جولاته اليوم بتفقد مدرسة الفرافرة الزراعية مطمئنا على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء أعمال الإمتحانات المنعقدة اليوم للصف الثانى الزراعى.

وتفقد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الأقسام الإنتاجية منها أقسام الدواجن وقسم النحل ومشروع زراعة نبات الخروع المقام على مساحة 40 فدانًا، تحت إشراف المدرسة، مثنيا على المجهودات المبذولة بالمدرسة وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف ومالمسه من إنضباط فى العمل، منتقلا لمدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة متابعا إنتظام دخول طلاب الصف الثانى الثانوى لجان الإمتحانات مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية مع توفير الجو الآمن للطلاب.

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