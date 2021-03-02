حاكمة طوكيو «قلقة» من رفع حالة الطوارئ في العاصمة و3 محافظات

قالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الثلاثاء، إن وتيرة الانخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا قد خفت.وأعربت كويكي وفاق لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن قلقها من أن الانخفاض قد لا يكون كافيًا لرفع حالة الطوارئ المتبقية في منطقة العاصمة الكبرى.وأضافت حاكمة طوكيو أنه "قد لا ننجح في الوقت المناسب"، في إشارة إلى انتهاء حالة الطوارئ المقررة في 7 مارس الجاري للعاصمة اليابانية وثلاث محافظات مجاورة.