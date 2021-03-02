عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات الاحتفال "باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، والتي تستمر طوال العام الجاري، في السابعة مساء الخميس 4 مارس بالمركز الثقافي في بورسعيد.وقالت عبد الدايم، إن تقليد الاحتفال بعاصمة الثقافة المصرية يعكس الحرص على استمرار تنفيذ خطط تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر، مضيفة أن الثقافة والفنون بوجه عام تُعد الضمانة الفاعلة لصناعة الوجدان الإنساني وبناء شخصية تقوم مفرداتها علي العقل والفكر المتوازن.وتابعت أنه تم إعداد أجندة احتفالية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتشمل كافة ألوان الفكر والإبداع وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة، تقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربي، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها، فضلًا عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها من الأنشطة لتعود المدينة الباسلة درة للثقافة والفنون على أرض مصر.واستطردت: "كما تضاف إلى البنية الثقافية للمحافظة العديد من المشروعات التى تخدم أبناءها وضيوفها منها إعادة افتتاح سينما بورسعيد في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة المدينة الباسلة وأيضا إعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب ببورفؤاد وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني الجمعة 5 مارس".وتستهل المراسم بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح وتبدأ بكلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد بعدها تكرم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصرى، وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، بعدها يقام الاحتفال الفنى ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه التي تعبر عن مشواره الفني بجانب مختارات من أغاني التراث الشرقي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة، بحيث تقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، وحملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020 وتم إرجائها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.