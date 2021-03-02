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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف من تفشي كورونا في تركيا بعد إعلان إجراءات التخفيف وفتح المطاعم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:29 ص
تركيا
تركيا
أمينة ذكى
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أثار قرار فتح المطاعم والمدارس التركية مخاوف بشأن تفشي كبير لفيروس كورونا في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "عراب نيوز" اليوم الثلاثاء، يأتي هذا في الوقت الذي طالما طالب فيه أصحاب المقاهي والمطاعم على إعادة فتح المطاعم، وذلك بعد انخفاض إيرادات القطاع بنسبة 65%.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أمس الاثنين عن فتح المطاعم التركية وعودة العديد من الأطفال إلى المدرسة بعد أن أعلنت الحكومة خطوات لتخفيف اجراءات قيود كوفيد -19 حتى مع ارتفاع الحالات، مما أثار مخاوف في أكبر جمعية طبية تركية.

ومساء الإثنين، رفع الرئيس رجب طيب أردوغان عمليات الإغلاق في نهاية الأسبوع في المدن منخفضة ومتوسطة الخطورة وحصر الإغلاق في أيام الأحد في تلك التي تعتبر ذات مخاطر أعلى بموجب ما أسماه "التطبيع الخاضع للرقابة".

وقال وسف كابتان أوغلو، صاحب مطعم بيدبان ومقره إسطنبول: كنا نخدم 4000-5000 شخص في الأسبوع والان نقدم خدماتنا فقط من خدمات الوجبات الجاهزة، نحن نخدم 500 شخص فقط"، وتابع: "لم أستفد من أي دعم بما في ذلك دعم القرض".

في جميع أنحاء تركيا، استأنفت المدارس التمهيدية والابتدائية وكذلك الصفوف 8-12 التعليم الشخصي الجزئي.

ومع ذلك، تأتي هذه التحركات في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية الجديدة إلى 9891 أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 11 يناير وبارتفاع من 8424 في اليوم السابق، وفقًا للبيانات الرسمية. كانت الحالات حوالي 6000 حالة في أواخر يناير.

وقالت جمعية الأطباء الأتراك على تويتر: أن عدد حالات الإصابة بكورونا آخذ في الارتفاع بشكل متزايد، وتابعت: إننا لا نرى ظروفًا للعودة إلى الوضع "الطبيعي" القديم، داعية إلى معدلات أعلى للاختبار والتلقيح، وأضافت أن "المصالح السياسية والاقتصادية يجب ألا تكون لها الأسبقية على حياة الإنسان والعلوم".

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