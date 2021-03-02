«الطاقة الذرية»: البرنامج النووي المستمر لكوريا الشمالية «مؤسف»

وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، البرنامج النووي المستمر لكوريا الشمالية بأنه "مؤسف للغاية"، ويعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وقال جروسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إن: "الأنشطة النووية لكوريا الشمالية ما زالت مدعاة للقلق الشديد".ودعا بيونج يانج إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد برامج أسلحة الدمار الشامل والتعاون على وجه السرعة مع الوكالة في التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحل جميع القضايا العالقة.واختتم جروسي تصريحاته بالقول إن الوكالة تكثف استعدادها للعب دورها الأساسي في التحقق من البرنامج النووي لكوريا الشمالية.