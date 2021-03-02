بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الموارد المائية والرى

افتتح منذ قليل، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، بالإضافة لنظر 18 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.ويأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.