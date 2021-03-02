2067 إصابة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألفين و67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 580 ألفًا و442 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" - أن 144 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 534 ألفًا و463 متعافيًا.وبحسب الوزارة، تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفا و369 وفاة.