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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة تفقدية للوقوف على آخر أعمال التطوير بمدينة القصير في البحر الأحمر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:21 ص
جولة رئيس مدينة القصير
جولة رئيس مدينة القصير
علي عواد
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استقبل اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم، باستقبال لجنة من وزارة التنمية المحلية، وذلك لتفقد عدد من المواقع بالمدينة، والوقوف على متطلباتها وآخر أعمال التطوير بها.

وأكد رئيس مدينة القصير، أن اللجنة تفقدت بعض الشوارع التي تم رصفها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية تضمنت رصف العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية.

وأوضح رئيس المدينة أن اللجنة قامت بالمرور على بعض الطرق بحى التقوى والشارع الخلفى لخزانات تكديس المياه ( الكرنك) وأحد الشوارع المتفرعة من ميدان الأزهر ومنطقة شنيشن والمستعمرة وسوق القصير الجديد، لافتًا إلى أن أعمال اللجنة تستهدف حصر الأسواق والمواقف الرسمية والعشوائية بربوع مدن المحافظة، مؤكدا انها تفقدت سوق الخضار والموقف الإقليمى لسيارات الأجرة.

وتابع رئيس المدينة بأنه تم حصر الطرق التى تم رصفها متضمنة الاطوال وكذا أسماء الشوارع.

رافق اللجنة مدير المتابعة الميدانية ومدير الإدارة الهندسية وبعض موظفى التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية ومهندسى الهيئة العامة للطرق والكباري بالبحر الأحمر.

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