«الملا» يتابع خطة توصيل الغاز لـ1.2 مليون وحدة سكنية وقرى «حياة كريمة»

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في محافظات الجمهورية، تابع خلاله الاجتماع معدلات التوصيل الحالية ضمن الخطة الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2020 -2021 لتوصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث تمضي الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط سواء في مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعي أو مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة.كما استعرض الاجتماع خطة العمل لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، (حياة كريمة) لتطوير القري والنجوع الاكثر احتياجا والخطوات المتخذة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القرى، والتنسيق الجاري لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها، وأكد "الملا" أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى تعد من اولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري وتوفير خدمات حضارية لسكانها.وشهد الاجتماع كذلك استعراض تقدم تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة، بالتعاون مع وزارة التموين وخطوات استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع، وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومساعده لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ورئيس شركة بتروجت، ورؤساء الشركات المشاركة باعمال توصيل الغاز من القطاعين والخاص، وهي "تاون جاس، وغاز مصر، وغاز الأقاليم، وغاز القاهرة، وسيناء للغاز، وصيانكو، ومجموعة طاقة، واوفرسيز، ومايا جاس، وناتجاس، والفيوم للغاز".