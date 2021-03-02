مالیزیا وبروناي تؤكدان التزامھما بالتعاون الثنائي طویل المدى

قال وزیر الخارجیة المالیزي ھشام الدین حسین إن مالیزیا وبروناي دار السلام جددتا التأكید على مواصلة علاقاتھما الثنائیة لفترة طویلة، لاسیما في عصر ما بعد جائحة فیروس كورونا المستجد.وقال حسين- في تصريحات، اليوم، عقب اجتماعه مع الوزیر الثاني للشؤون الخارجیة بسلطنة بروناي إیروان محمد یوسف- إن المباحثات ركزت على ثلاث قضایا رئیسیة تتعلق باللقاحات المضادة لفیروس كورونا المستجد، لاسیما بشأن ترتیب التطعیمات المتبادلة للدبلوماسیین، والطلاب، والمغتربین، فضلًا عن ضمان سبل الحصول على إمدادات اللقاح لكلا البلدین"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الماليزية (برناما).وأضاف: "أن الأمر الآخر الذي تم مناقشته خلال الاجتماع ھو الاعتراف المتبادل بشھادات التطعیم من قبل البلدین، والذي سیسھل حركة الأشخاص عبر الحدود بین الدولتین المجاورتین".