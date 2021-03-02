ماس كهربائي وراء مصرع طفلة في حريق شقة بفيصل

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحرياتها الموسعة في نشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار كوبري فيصل، الأمر الذي نتج عنه وفاة طفلة 3 سنوات وإصابة شقيقها.وتبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء اندلاع الحريق، والتسبب في وفاة الطفلة وإصابة شقيقها ولا شبهة جنائية في ذلك.كان رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار كوبري فيصل، وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد نجيب، معاون أول مباحث قسم شرطة العمرانية، مدعوما بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، ونتج عن الحريق اختناق طفلة 3 سنوات فيما تم إنقاذ شقيقها.تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.