وزير الصحة الهندي يتلقى الجرعة الأولي من اللقاح المضاد لكورونا

تلقى وزير الصحة الهندي، هارش فرداهان، وزوجته، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن رئيس الوراء، ناريندرا مودي، تلقى جرعة اللقاح أمس الإثنين، في إطار المرحلة الثانية من نشر اللقاح في البلاد، داعيا المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم للاستفادة من اللقاح.وتستهدف المرحلة الثانية من تزيد أعمارهم على 60 عاما، ومن يعانون من عدة حالات مرضية ممن تزيد أعمارهم عن 45 عاما، وتخطى إجمالي جرعات اللقاح التي تم تعاطيها في الهند منذ بداية حملة التطعيم مليون و470 ألف جرعة.