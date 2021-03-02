رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الهندي يتلقى الجرعة الأولي من اللقاح المضاد لكورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:18 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
تلقى وزير الصحة الهندي، هارش فرداهان، وزوجته، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن رئيس الوراء، ناريندرا مودي، تلقى جرعة اللقاح أمس الإثنين، في إطار المرحلة الثانية من نشر اللقاح في البلاد، داعيا المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم للاستفادة من اللقاح.

وتستهدف المرحلة الثانية من تزيد أعمارهم على 60 عاما، ومن يعانون من عدة حالات مرضية ممن تزيد أعمارهم عن 45 عاما، وتخطى إجمالي جرعات اللقاح التي تم تعاطيها في الهند منذ بداية حملة التطعيم مليون و470 ألف جرعة.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

بيتر ميمي يصور مشاهد حادث الواحات الإرهابي في «الاختيار 2»

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

الصور

image description

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

image description

12 ندوة تتناول قضية «الثأر» وأبعادها الاجتماعية والأمنية بـ«ثقافة أسيوط»

image description

محافظ أسيوط يعتمد لوائح تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

image description

«تعليم دمياط»: 99.9% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
لواء. محسن الفحام
الحوار المجتمعى.. ضرورة واجبة
المزيد

الثقافة

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة