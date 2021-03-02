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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنطلق 10 شعبان.. تفاصيل معارض «أهلا رمضان» في كفر الشيخ

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:18 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قرر مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ، بدء فعاليات معارض "أهلا رمضان" اعتبارا من 10 شعبان حتى آخر شهر رمضان المعظم، وتنظمها الغرفة بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ ومباحث التموين والرقابة التموينية بالمحافظة ومديرية الطلب البيطري، بمشاركة كبرى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرها من الشركات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، مع اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، واللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، وعايدة ماضي، رئيس مدينة دسوق.

وكانت الغرفة قد أرسلت طلبا إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لتخصيص قطعة أرض أمام مسجد الخياط بتقاطع شارع النبوي المهندس والخليفة المأمون لإقامة معرض الغرفة عليها بمساحة 1000، والتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز لإقامة معارض بكافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحال التجارية في أماكنهم بمعارض أهلا رمضان بنسبة خصم للمعرض.

وقال رئيس الغرفة، إنه سيتم دعوة العارضين للاشتراك بالمعرض بدون مقابل نظير خصم خاص يقدمه العارضين للمواطنين، على أن يكون العارض يحمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومن ضمن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، فضلًا عن جودة المنتج، وتقوم لجنة المعارض بالغرفة برئاسة المحاسب أسامة عتمان، أمين صندوق الغرفة، بالمفاضلة بين العارضين واختيار أفضلهم وفقا لجودة المنتجات ونسبة الخصم الممنوحة للمعرض.

تأتي إقامة المعرض هذا العام تحت شعار "أهلا رمضان.. أهلا بالعيد" للسلع الغذائية والرمضانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية ودعم اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبناء علي قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية في 21 فبراير الحالي، بالموافقة على إقامة المعارض للسلع الغذائية والرمضانية حرصا على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية والغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، إن مجلس إدارة الغرفة قد وضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ الإجراءات الاحترازية طوال فترة إقامة المعرض بارتداء الكمامات للعارضين أوالمواطنين وتعقيم المعارض وقياس دراجات الحرارة قبل دخول المعارض، وتخصيص جناح بالمعرض لبيع الكمامات والكحول والقفازات بأسعار خاصة والتنسيق مع جامعة كفرالشيخ لعمل قوافل طلابية من الطلاب لتعريف المواطنين المترددين على المعرض بسبل الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل معه حال الإصابة.

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