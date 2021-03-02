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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة لبحث الأمور الرعوية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:18 ص
البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة
مونيكا جرجس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك على هامش انعقاد جلسات المجمع المقدس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القمص موسي إبراهيم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له أن البابا استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا مارك، أسقف باريس والأنبا كاراس، أسقف فيرجينيا وبنسيلفانيا، بالإضافة إلى الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر.

وبذات الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، استقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس، وتنعقد الاجتماعات على مدار ثلاثة أيام بالكاتدرائية، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس الجاري، ويأتي ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.

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