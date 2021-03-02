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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: توجيه القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجا بالغربية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:17 ص
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة قرر في جلسته الأخيرة تشكيل لجنة برئاسة ‏الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، لوضع خطة بالتنسيق مع محافظة الغربية لبرامج القوافل الشاملة والتي تقدم خدمات طبية وثقافية واجتماعية وتقديم مساعدات إنسانية، فضلًا عن تنظيم ندوات توعوية لخدمة أهالينا بالقرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

و أعلن رئيس الجامعة عن توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية، لتقديم خدمات طبية متميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي والتنموي والخدمي لجامعة طنطا، وإيمانًا بمسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع.

وأوضح "ذكي" أن القوافل الطبية تضم نخبة من الأساتذة في كلية طب طنطا وتشمل تخصصات الجراحة العامة، العظام، وجراحة الأطفال، والمخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة،، والباطنة، والصدر والأشعة والأسنان، وتقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الدواء بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة طنطا لإجراء الجراحات لها بالمجان

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