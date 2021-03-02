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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانية عراقية تدعو الحكومة للتوجه للقاح الصيني كبديل للأمريكي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:17 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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دعت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية بالعراق اكتفاء الحسناوي، وزارة الصحة والحكومة للتوجه إلى الشركة الصينية كبديل عن (فايزر) الأمريكية؛ لاستيراد اللقاح منها.

وقالت الحسناوي، في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن الآلية التي فرضتها شركة "فايزر" الأمريكية بأن يكون تزويد اللقاح إلى العراق مقابل تشريع قانون وهو قانون مواجهة جائحة كورونا، هو شيء لأول مرة يحدث في تزويد أي دولة باللقاحات"، لافتة إلى أن الشركة الأمريكية لو كانت واثقة من لقاحها لما وضعت هذا الشرط.

وطالبت وزارة الصحة والحكومة بإعادة النظر في قرار استيراد اللقاح الأمريكي، وأن يتم التوجه إلى شركات أخرى مثل الشركة الصينية، مضيفة: "أن شحنة أولى من اللقاح الصيني أرسلت إلى العراق وتكفي لخمسين ألف شخص وهي مجانية من الصين، ما يجعلنا على قناعة على أهمية التركيز على لقاح الشركة الصينية على اعتبار أنها لم تضع شروطا كالتي وضعتها فايزر".

وكان النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، استغرب، في وقت سابق، تضمين مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا في مادته الثانية نصا يعفي جهات عديدة من أي مسؤولية بحال حدوث ضرر من التلقيح بلقاح كورونا، داعيا مجلس النواب ومهما كانت الضغوط وتحت أي مبرر إلى عدم تمريرها داخل قبة البرلمان، على اعتبار أن من يمررها فهو سيكون المسؤول أمام الشعب العراقي والقانون الدولي، ولا يمكن وصفها إلا أنها شرعنة لكارثة سترتكب باسم القانون على الشعب العراقي.

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