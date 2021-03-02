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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير الامتحانات بمدارس التعليم الفني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:16 ص
الامتحانات بمدارس
الامتحانات بمدارس التعليم الفني
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولته التفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، حيث تفقد اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من مدارس التعليم الفني.

وشدد المحافظ، خلال جولته بمدرستي أحمد زويل والزهور الصناعية بنات، على أن الدروس الخصوصية خطر يهدد الطلاب، كونها تؤدي لزيادة انتشار وباء فيروس كورونا، وتؤثر بالسلب على شخصيتهم وتنمية قدراتهم المختلفة، مؤكدًا استمرار حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على مستقبل وصحة أبنائنا.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات، والتشديد على ارتداء الكمامات وعدم تبادل الأدوات، والحفاظ على مسافات التباعد.

واضاف ان الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، وذلك تزامنا مع المشروعات العملاقة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها المحافظة، والتى توفر مزيدا من فرص العمل لخريجى التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى حرص المحافظة على توفير التدريب والخبرة للطلاب أثناء مرحلة الدراسة بالتعليم الفنى، فى العديد من المشروعات الصناعية بالمحافظة.

موكدا على اهمية استمرار تدريب طلبة التعليم الفني داخل الكيانات الاقتصادية الكبرى ببورسعيد، ليتم تأهيلهم لسوق العمل عقب تخرجهم بالمشروعات غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد بشرقها وغربها وجنوبها، مؤكدا على أن التعليم الفني هو المستقبل الحقيقي لأبناء المحافظة.

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