ختام فعاليات الدورات التدريبية لدعم قدرات العاملين في 5 وزارات

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، الثلاثاء، بالمقر الرئيسي لقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بوزارة الرى والفروع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.تضمنت فعاليات الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، برنامج الموظف الرقمي ICDL من وزارة الموارد المائية والري، ومن عدة وزارات مختلفة "العدل - التعليم العالي والبحث العلمي - وزارة الاسكان والمرافق"، بالإضافة إلى البرنامج التدريبى "GIS"، وبرنامج اللغة الانجليزية بفرع المنيا، وبرنامج MS WORD بفرع الفيوم، وبرنامج PMP فرع دمنهور.استهدفت الدورات دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية للعاملين في الجهاز الإدارى بالوزارت المختلفة، وذلك من منطلق تعزيز الطاقات والقدرات القيادية وفق أفضل المعايير التدريبية وتطبيقها في العمل بشكل ناجح، مع التركيز على البرامج التدريبية التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة، كما تم بنهاية الفعاليات توزيع الشهادات للمشاركين في البرنامج وتكريم شباب فريق عمل قطاع التدريب.