«مصرية بـ100 راجل».. حفيدات الفراعنة يشاركن في بناء «حياة كريمة»

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه على أعتاب شهر مارس الذي يذكرنا أن نحتفي بكل أم وكل سيدة مصرية حول العالم؛ تقديرًا لجميلها، قررنا أن تحتفى وزارة الهجرة بسيدات مصر بالخارج بطريقة مميزة.وأضافت: جاءت مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»؛ لتكون فرصة لنتعرف على الجواهر المصرية حول العالم وما وصلن إليه من نجاحات في مختلف المجالات، وندعم جهودهن التنموية في مشروع تطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية، كما نساعدهم في جهدهم التنويري بعرض الحقائق والرد على أي استفسارات لكل ما يدور في المجتمع المصري، وجاء أول لقاء افتراضي عبر تطبيق «زووم» مع السيدات بالخارج يوم 1 مارس للاتفاق على الخطة التنفيذية للمبادرة.وتابعت خلال كلمتها في العدد السادس والعشرون من مجلة مصر معاك التي تصدرها الوزارة شهريا، أنه على مدار أكثر من 5 سنوات منذ قرار رئيس الجمهورية بإعادة وزارة الهجرة في العام 2015، ونحن نلمس دور المرأة المصرية وإنجازاتها في الخارج، ولذلك خصصنا النسخة الثانية من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» لاستضافة عدد من خلال النماذج المشرفة للسيدات المصريات اللاتي رفعن اسم بلادهن عاليا، بما حققنه من إنجازات خارج الوطن تحدث عنها العالم.. في مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، تزامنًا مع تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2017، عامًا للمرأة المصرية.وأشارت إلى أن مبادرة «مصرية بـ100 رجل» لم تأت من فراغ، ولكننا نشهد جميعًا اهتماما غير عادي وغير مسبوق من القيادة السياسية بالمرأة المصرية، فشاهدناها وزيرة وسفيرة وعالمة وخبيرة، وفتحت الدولة لها أبواب البرلمان وجعلت لهن عددًا من المقاعد هو الأكبر على مدار تاريخ البرلمان المصري بغرفتيه: النواب والشيوخ، ومع كل موقف تجد المصريات بالخارج في المقدمة، يدافعن عن حقوق بلادهن، ويعرفون العالم بعدالة القضية المصرية في مياه النيل، وكذلك مشاركتهن الكبيرة وتشجيعن لعائلاتهن على المشاركة الفاعلة في الفعاليات الانتخابية والدفاع عن حق المصريين بالخارج في المشاركة الذي منحهم إياه الدستور المصري.واستكملت: "لنا أن نفخر جميعًا، ونحن نكتشف نجاحات المصريات حول العالم في مجالات العلوم والفنون والسياسة والاقتصاد والطب وغيرهم، حفيدات الفراعنة يثبتون أنهم من جينات نقية، قادرة على قهر الصعاب والنجاح في أصعب الظروف، ولا أحد ينكر حجم الجهود المبذولة من المرأة المصرية لمساندة وطنها فى كافة المجالات تنطم الوقفات لدعم القيادة السياسية وللدفاع عن حق مصر في مياه النيل وللرد على قوى الشر، ينظمن حملات لجمع التبرعات للمستشفيات، يساعدن في الترويج للمنتجات المصرية، الحقيقة لا يتوقف دور المرأة المهاجرة؛ تساند الوطن مثلما هي عامود الخيمة لأسرتها".ووجهت التحية لكل أم مصرية في الداخل والخارج غرست في أبنائها حب الوطن والعمل على رفعة شأنه في كل المحافل، وكلنا ثقة أننا سنجد كنوزًا مصرية في طيّات هذه المبادرة، تؤكد أن المصريات قادرات على شق طريقهن في الحياة بنجاح وتفوق، كيف لا وتاريخنا مليء بنماذج لا حصر لها؛ تركن بصمة لا تضيع مع الزمن، كل عام والجميع بخير وأمان،و كل عام وكل سيدة مصرية ناجحة ومتفوقة في حياتها.