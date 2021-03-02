ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و734 شاحنة، فيما بلغت الحاويات الواردة 464 حاوية "مكافئة"، وحاويات الترانزيت 2421 حاوية "مكافئة".وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، وقطاران بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية والعين السخنة، وتم شحن 42 حاوية 20 قدما متجهين إلى السادس من أكتوبر، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113 ألفا و266 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123 ألفا و535 طنا.وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16 ألفا و715 طنا لتشمل ( 7.4 ألف طن يوريا، و4 آلاف و550 طن رمل، و300 طن صويا و165 طن خشب زان، و3.5 ألف طن ملح، و800 طن أسمنت)، فيما بلغت الواردات 58 ألفا و543 طن بضائع عامة، وتضمنت (21 ألفا و733 طن ذرة، و2530 طن خشب زان، و10 آلاف و877 طن فول، و4.2 ألف طن زيت طعام، و18 ألفا و153 طن قمح، و1050 طن كالسيوم فلوريد).وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 182 حاوية "مكافئة" تحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه.وفي سياق أخر، تابع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وليد عوض، ميدانيًا عملية تراكي سفينتي بضائع عامة على أرصفة الميناء النهري، وذلك تطبيقًا لخطة الميناء بالاستغلال الأمثل للأرصفة المتاحة.