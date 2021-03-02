رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 397 ألف طن بضائع وسلع خلال 72 ساعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:13 ص
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 72 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 379،555 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 4606 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 25،549 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

كما بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الـ 72 ساعة الماضية 110 سفينة، كما تم خروج 4 قطارات محملة بالبضائع بواقع 100 عربة قطار ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استقبلت أكبر السفن التابعة لخط ميرسيك والتي تتراكى للمرة الأولى بالهيئة، ويصل طول السفينة إلى 300 متر تقريبا وتبلغ حمولتها 74 ألف طن، ووجه "شاهين"، بسرعة انهاء إجراءات الدخول والتراكي للسفينة وإتباع أقصى درجات الدقة والكفاءة المعهودة من أطقم الوحدات البحرية بالميناء في أثناء عمليتي القطر والإرشاد للسفينة.

موضوعات متعلقة

بيتر ميمي يصور مشاهد حادث الواحات الإرهابي في «الاختيار 2»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

الحكومة تنفي فصل الكهرباء بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون إنذار

الصور

image description

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

image description

12 ندوة تتناول قضية «الثأر» وأبعادها الاجتماعية والأمنية بـ«ثقافة أسيوط»

image description

محافظ أسيوط يعتمد لوائح تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

image description

«تعليم دمياط»: 99.9% من طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا الامتحانات

image description

«مياه أسيوط»: 8 آلاف قطعة موفرة مجانية للمساجد الأهلية والكنائس

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

بيع لوحة مراكش لتشرشل بـ8 ملايين يورو

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
لواء. محسن الفحام
الحوار المجتمعى.. ضرورة واجبة
المزيد

الثقافة

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»

اليوم.. افتتاح معرض «طوبة.. ورقة.. مقص» للفنانة نورا بركة