ميناء الإسكندرية يستقبل 397 ألف طن بضائع وسلع خلال 72 ساعة

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 72 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 379،555 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 4606 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 25،549 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.كما بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الـ 72 ساعة الماضية 110 سفينة، كما تم خروج 4 قطارات محملة بالبضائع بواقع 100 عربة قطار ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.كانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استقبلت أكبر السفن التابعة لخط ميرسيك والتي تتراكى للمرة الأولى بالهيئة، ويصل طول السفينة إلى 300 متر تقريبا وتبلغ حمولتها 74 ألف طن، ووجه "شاهين"، بسرعة انهاء إجراءات الدخول والتراكي للسفينة وإتباع أقصى درجات الدقة والكفاءة المعهودة من أطقم الوحدات البحرية بالميناء في أثناء عمليتي القطر والإرشاد للسفينة.