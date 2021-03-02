840 إصابة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 627 حالة جديدة و213 مخالطة، من إجمالي 4241 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 134967 حالة.وذكر المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أن حالات الشفاء بلغت 963 حالة، منها 804 حالة في العاصمة طرابلس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 122079 حالة.. فيما توفيت 6 حالات موزعة على مختلف المدن، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2216 حالة.