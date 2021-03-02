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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: تأسيس «جمعية شعوب روسيا» سينتهي في المستقبل القريب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:11 ص
الكرملين
الكرملين
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أعلن نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية (الكرملين) محمد سلام محمدوف أن عملية تأسيس "جمعية شعوب روسيا" الاجتماعية ستنتهي في المستقبل القريب.

وقال -في جلسة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية اليوم الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة أنباء " تاس" الروسية، إنه قد تم تشكيل نظام فعال للإدارة في مجال العلاقات بين الشعوب، وأن المهمة الرئيسة حاليا هي تأسيس "جمعية شعوب روسيا"، مضيفا: "تجري عملية تأسيس الجمعية حاليا، وسيتم ذلك في القريب العاجل، ويمكن القول إنه قد اتخذت كل القرارات الضرورية في هذا المجال وعلينا الآن تنفيذها".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعير اهتماما كبيرا إلى مسائل السياسة الوطنية ولغة الدولة ولغات شعوب روسيا، مضيفا أن ضمان فعالية ممارسة السياسة في مجال العلاقات بين الشعوب لا يمكن إلا عن طريق التعاون الوثيق مع العلماء والخبراء.

وكان الرئيس الروسي أصدر أمرا حول تأسيس منظمة "جمعية شعوب روسيا" الاجتماعية في نوفمبر الماضي، وينص هذا الأمر الرئاسي على أن تأسيس المنظمة يهدف إلى تحسين السياسة الوطنية والمساعدة في تعزيز الهوية المدنية الروسية والوفاق بين الشعوب القاطنة روسيا.

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