رعب «كورونا».. ألمانيا تُشدد قواعد دخول القادمين من «موزيل» الفرنسية

تطبق ألمانيا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، قواعد أكثر صرامة عند دخول المسافرين من منقطة موزيل الحدودية الفرنسية، بعد تصنيفها على أنها منطقة تنتشر فيها متغيرات كورونا.وسيتعين على المسافرين القادمين من تلك المنطقة إظهار اختبار كورونا سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند دخول ولايات راينلاند-بفالتس وزارلاند الألمانيتين المجاورتين، وتكتفي السلطات الألمانية في ذلك بالاختبار السريع للكشف عن كورونا، وينطبق ذلك أيضا على الركاب المتنقلين بصفة دورية.وستقوم الشرطة الاتحادية بفحص عشوائي للمسافرين على المنطقة الحدودية للتأكد من الالتزام بشروط الانتقال الجديدة، ولن تكون هناك ضوابط حدودية على الخط الحدودي.وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة ترير إن هذا الفحص العشوائي للمسافرين مطبق بالفعل يوميا، مضيفا أن ذلك يُجرى أيضًا في المنطقة الحدودية مع لوكسمبورج وبلجيكا.