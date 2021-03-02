لماذا تتصدر الفنانة حورية فرغلي «تريند» جوجل؟

تصدرت الفنانة حورية فرغلي "تريند" جوجل بعد انتشار شائعة وفاتها،عقب عملية تجميل خضعت لها منذ بضعة أيام، وكانت قد خرجت بعد العملية لتنفي هذه الشائعة.وتستعد فرغلي لإجراء العملية الجراحية الثانية، التي من المقرر أن تكون غدا في أحد مستشفيات شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.كانت الفنانة قد أجرت العملية الجراحية الأولى باستئصال جزء من القفص الصدري، وستكون الثانية في الأنف،بتعديله ونحته.وأوضحت "حورية" في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" أن الجراحة الأولى استغرقت عشر ساعات ونصف الساعة، وكانت مؤلمة لكنها تحملت الألم، وعادت إلى البيت وتحسّنت حالتها، لكن عندما تصفّحت الإنترنت وجدت أخبارًا عن وفاتها، وعرفت أن البعض اتصل بوالدتها ليعزّيها في وفاتها، فاتصلت بصديقتها، الفنانة رانيا محمود ياسين، وطلبت منها تكذيب الخبر، وإعلام الناس بأنها في حالة جيدة.