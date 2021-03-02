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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تفاصيل اجتماع «شعراوي» و«شوشة» لمناقشة مشروعات تنمية شمال سيناء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:09 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لمناقشة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تطوير الطرق الداخلية وتوسعة الطرق الحالية بالمحافظة ومشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المحاور الجديدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم عملية التنمية الجارية فى سيناء.

وأكد شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة، ومتابعة التطوير الجارى لمدينة العريش وظهورها بالصورة الحضارية.

كما استعرض الاجتماع جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات الدولة بكل حزم للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، حيث أكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة فى هذا الشأن، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم.

وتم خلال اللقاء أيضًا متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى سيناء، خاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات فى سيناء، فضلًا عن العمل على الارتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما فى قطاع البنية الأساسية، وهو ما يسهم أيضا فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء.

وحرص وزير التنمية المحلية على استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة جهود المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، أيضًا متابعة جهود إنشاء التجمعات البدوية والتنموية بالمحافظة وتوصيل المرافق الخدمية المطلوبة لها لتسليمها للمواطنين وفقًا للمخططات المعدة لذلك مع ضمان تقديم أفضل الخدمات وتوفير البنية الأساسية اللازمة، فضلا عن جهود توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء وحل مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للعديد من الأسر على مستوى المحافظة وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات واستفادة الشباب بتنفيذ المشروعات الإنتاجية.

وخلال اللقاء، بحث شعراوي وشوشة أعمال التطوير التي شهدتها منطقة "تل الفرما" التاريخية بشمال سيناء، في إطار مشروع مسار العائلة المقدسة، وذلك بعد الدعم المادي الذي قدمته الوزارة للمحافظة بمبلغ 6 ملايين جنيه للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطريق المؤدى إلى النقطة المهمة من نقاط المسار بطول 4 كيلومترات وإنارتها وتشجيرها وتوصيل خط للمياه العذبة لها وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية، مع رفع كفاءة الطرق الداخلية المؤدية إلى كنائس تل الخزان ومدينة الفرما بطول 5.5 كم.

وقال المحافظ، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100%، فيما أعرب شعراوي عن تقديره للجهود المستمرة التي يقوم بها محافظ شمال سيناء لتنفيذ ومتابعة المشروعات التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

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