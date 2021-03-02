طلاب «تانية ثانوي»: «امتحان الفلسفة سهل والسيستم فتح بسهولة»

كشف عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، عن آرائهم حول امتحان الفلسفة والذي تم امتحانه اليوم على "التابلت" داخل المدارس.وقالت سهيلة محمود، طالبة بمدرسة الجيزة الثانوية لـ " الدستور"، أن الامتحان مستواه متوسط، مضيفة الأسئلة كانت سهلة ولكنها ليست مباشرة وليست معقدة أيضا، ومن ذاكر جيدا هو من يعرف يحل.بينما قال عبد الرحمن أيمن، طالب بالمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن "مشكلة السيستم قد اختفت تماما اليوم وعدد الطلاب الذين لم يفتح السيستم لديهم قليل".وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز "التابلت"، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة، وتُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس، وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.